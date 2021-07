Nailmatic

Vernis À Ongles Biosourcé – Jaune Pastel – Beth

€9.90

At Nailmatic

Beth est un vernis à ongles pastel jaune. Ingrédients biosourcés à 84% , vegan, cruelty free Zéro compromis sur la couleur, la brillance ou encore, sa tenue : 5 jours rayonnants en perspective. Facile à appliquer, sa texture est fluide et glisse sur l’ongle, pour un résultat parfait ! Bon à savoir: Nos couleurs prennent aussi soin de vos ongles avec 3 actifs : - silicium pour renforcer la structure de l’ongle - hexanal aux propriétés durcissantes - algues rouges pour une action hydratante et reminéralisante PURE color : vernis à ongles biosourcé à 84% On se fait plaisir tout en réduisant au maximum l’impact environnemental de son vernis à ongle. Et ce, grâce à nos matières premières sont d’origine naturelle et renouvelable : issues de production agricoles raisonnées et de leur co-produits transformés grâce à la chimie verte. Pour résumer : on part sur du coton, du maïs, de la pomme de terre, du blé et du manioc. S.U.P.E.R formule : Formule 10-free, pas d’ingrédients qui fâchent : pas de parabène, de toluène, de dibutyl phthalate, de formaldehyde, de xylene, de styrène, de camphre, de résine de formaldehyde, de benzophènone-1 ou de nanoparticules. Fabriqué en France en circuit court. Étui recyclable suivant la norme FSC, ce qui garantit l’utilisation de bois issus de forêts gérées de façon responsable et durable. Imprimé avec des encres végétales.