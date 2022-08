Sheila de Liz

Unverschämt

€16.00

Buy Now Review It

At Thalia

Beschreibung Deutschlands charmanteste Gynäkologin, Sheila de Liz, klärt auf: alles, was Frauen über ihren Körper wissen sollten. Etwa: Wie oft sollte ich meine Brust untersuchen? Woher können Schmerzen beim Sex rühren? Was bedeutet ein Myom in der Gebärmutter? Welches Verhütungsmittel ist wann zu empfehlen? Was hat es mit dem G-Punkt auf sich? Oder: Was, wenn die Lust nachlässt? Die meisten Frauen kennen ihren eigenen Körper leider viel zu wenig, dabei sind die Basics der Gynäkologie auch nicht komplizierter als eine Netflix-Serie. Erfrischend locker und leicht verständlich fasst Sheila de Liz zusammen, was man wissen sollte. So erfahren wir, dass unsere Hormone wie Hollywoodstars sind, die Brust ein Multitalent ist sowie alles über das It-Girl der Erotik: die Klitoris. Mit ihrem Buch möchte Sheila de Liz Frauen in die Geheimnisse ihres Körpers einweihen - positiv, unverkrampft und in einer Sprache, die jeder versteht. ("Für Sie") Ihr Buch heißt "Unverschämt" - und das ist es auch, vor allem unverschämt unterhaltsam und unverschämt klug. ("brigitte.de") Sheila de Liz klärt auf - und das gut verständlich, locker, ungezwungen und vor allem ohne Tabus. ("Edition F") Der Körper der Frau – eine Geschichte voller Missverständnisse! Gynäkologin Dr. Sheila de Liz will damit jetzt aufräumen. ("Bild") Aus Unwissenheit und Scham trauen wir uns manchmal nicht die Fragen zu stellen, die das Leben vereinfachen, manchmal sogar lebensrettend sein können. Die Frauenärztin Sheila de Liz klärt über den weiblichen Körper auf. ("Radio Bremen") Dr. Sheila de Liz klärt die Leserinnen über alles auf, was sie über ihre Anatomie und Sexualität wissen sollten, und räumt nebenbei mit einigen Mythen rund ums weibliche Geschlecht auf. ("Wiesbadener Kurier") Sheila de Liz beantwortet Fragen, die Frauen sich stellen - gedanklich zumindest. Denn wirklich beim Frauenarzt nachzuhaken, trauen sich noch überraschend wenige. ("Die Welt") Sheila de Liz ruft Frauen dazu auf, zu ihrem Körper zu stehen, denn gerade was Äußerlichkeiten betrifft, ist ganz vieles normal. ("bild.de")