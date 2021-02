Omorovicza

Ultramoor Masque À La Boue

Transformez l'apparence de la peau en quelques minutes avec Omorovicza Ultramoor Masque à la Boue anti-âge. Une exfoliation en douceur et un nettoyage en profondeur des pores complètent le traitement pour laisser le contour du visage plus net et le teint plus lumineux. Les huiles essentielles de sauge, de camomille, de romarin et de géranium rose ont un effet rafraîchissant et antiseptique sur la peau. - Les exopolysaccharides marins dérivés du plancton remplissent les ridules et resserrent les fibres de collagène, procurant un effet lifting immédiat et raffermissant. - La boue hongroise est riche en carbonates de calcium et de magnésium, en acide hydratant et en acide fulvique, qui purifient et détoxifient la peau. - L'argile Hectorite extrait les impuretés et hydrate la peau. - Un complexe d'oligopeptides et d'acides aminés refait surface en douceur, éliminant les cellules mortes pour un teint plus éclatant, plus lisse et plus uniforme. - Le système d'administration de minéraux HYDRO MINERAL TRANSFERENCE ? d'Omorovicza, breveté, laisse la peau plus ferme, plus souple et d'apparence plus jeune.