blazer! • Trouser: a timeless straight fit with a classic trouser leg • Mid rise • Full length • 32" inseam Available in: Black Fabric & Care • 64% Polyester, 32% Viscose, 4% Lycra • Imported" itemprop="description"/> blazer! • Trouser: a timeless straight fit with a classic trouser leg • Mid rise • Full length • 32" inseam Available in: Black Fabric & Care • 64% Polyester, 32% Viscose, 4% Lycra • Imported"/> blazer! • Trouser: a timeless straight fit with a classic trouser leg • Mid rise • Full length • 32" inseam Available in: Black Fabric & Care • 64% Polyester, 32% Viscose, 4% Lycra • Imported"/>