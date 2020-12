Tragos

Tragos En Español

$19.99

Buy Now Review It

At Tragos

It's the Original Tragos game pero in Spanish. The cards are nearly identical, but expect translations en español con más sabor, porque ya tu sabe. Enjoy or gift Tragos en Español V2, now with more relatable cards and improved translations. -------------------------------------------- Es el Tragos Original, el juego festivo que empezó en espanglish, ahora en español. El juego es casi idéntico a la version original, pero con un poco más sabor. Disfrute o regale Tragos en Español V2, ahora con más tarjetas identificables y traducciones mejoradas. 109 cartas chistosas inspiradas por la cultura Latina 6 tipos de cartas diferentes incluyendo - Categorías, Más Probable, Reto, etc. Juege con cualquier bebida que quiera 21+ en EEUU para jugar con alcohol Bebe responsablemente!