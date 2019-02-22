THE ROCKY TOP IS THE RIGHT AMOUNT OF SEXY AND SPORTY ALL IN ONE.ADJUSTABLE FIT WITH 4 WIDTH OPTIONS on the torso.SIGNATURE GOLD HOOK CLOSURE.
THE SELVAGGIA BOTTOMS ARE MADE TO MAKE YOU FEEL LIKE THAT BADASS, HOT AS HELL CHICK YOU ALWAYS WANTED TO BE. THEY ARE CUT AND FITTED TO PERFECTION, REVEALING JUST THE RIGHT AMOUNT OF SEXY AND HIDING THE RIGHT AMOUNT OF NASTY.WEAR THEM PAMELA STYLE HIGH AND MIGHTY ON YOUR HIPS, OR COOL AND UNDERSTATED THE NON TRENDY BENDY TRADITIONAL WAY - EITHER WAY, IN THE SELVAGGIA BOTTOMS YOU WILL MAKE A KILLING.
All samples photographed are size 1
Hand lovingly made in italy <3