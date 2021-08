The Ordinary

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + Ha

€5.80

Buy Now Review It

At Douglas

Produktdetails Anwendung Inhaltsstoffe mikroplastik-frei silikonfrei paraffinfrei Art-Nr.015519 AlterAlle Altersgruppen KonsistenzCreme HauttypAlle Hauttypen Eigenschaftschützend, feuchtigkeitsspendend, beruhigend Produktauszeichnungmikroplastik-frei, silikonfrei, paraffinfrei, parabenfrei, sulfatfrei, ohne ölige Inhaltsstoffe, komedogen-frei, parfümfrei, glutenfrei, acetonfrei, laktosefrei, für sensible Haut geeignet, ohne Nussspuren, amoniakfrei, phthalaten-frei, pigment- und farbstoff-frei, Clean Beauty AnwendungsbereichGesicht NMF sind Elemente, die die äußere Schicht der Haut schützen und gut mit Feuchtigkeit versorgen. NMF bestehen aus mehreren Aminosäuren, Fettsäuren und mehreren anderen Verbindungen, die natürlich in der Haut vorkommen. Diese Formel bietet eine nicht fettende Hydratation, die als direkte topische Ergänzung von beeinträchtigten NMF-Komponenten wirkt. Es bietet sofortige Feuchtigkeitsversorgung. Natural Moisturizing Factors + HA schützt und hydratisiert die äußere Schicht der Haut. NMF besteht aus Verbindungen, die natürlich in der Haut vorkommen. Diese mit Aminosäuren gefüllte Formel bietet sofortige und lang anhaltende Linderung und zieht auf die effektivste und natürlichste Weise in die Haut ein.