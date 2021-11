La Mer

The Nourishing Moisture Collection

€115.00

Buy Now Review It

At La Mer

Dieses dynamische Duo regeneriert trockende Haut und spendet rund um die Uhr wohltuende Feuchtigkeit. Crème de la Mer pflegt die Haut mit der zellerneuernden Kraft von Miracle Broth™, während The Lip Balm für weiche und geschmeidige Lippen sorgt. In einer luxuriösen La Mer Kosmetiktasche. Das limitierte Set enthält: Crème de la Mer 15ml The Lip Balm 9g Luxuriöse La Mer Kosmetiktasche