Basma Beauty

The Foundation Stick

C$52.00

Buy Now Review It

At Basma Beauty

Ingredients Vitamin E: An antioxidant that facilitates skin hydration Aloe Vera Extract: Increases collagen and improves elasticity Apricot Butter: Helps nourish, revitalize and soften skin Phenyl Trimethicone, Octyldodecanol, Octyldodecyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Polyethylene, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Microcrystalline Wax, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Triethoxycaprylylsilane, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Hydrogenated Vegetable Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Sorbic Acid (+/-) Iron Oxides (CI 77492, CI 77491, CI 77499), Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891)