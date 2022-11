The Drop

Avalon Small Tote Bag

$39.90 $31.52

Buy Now Review It

100% Polyurethane Imported Pockets: 1 zip 8.75” H x 14.25” L x 6.5” D This bag has a 6" strap drop Takes you from brunch to cocktails placeholder text; placeholder text; placeholder text; placeholder text texto de marcador de posición; texto de marcador de posición; texto de marcador de posición placeholder text;placeholder text;placeholder text;placeholder text טקסט מציין מיקום; טקסט מציין מיקום; טקסט מציין מיקום; טקסט מציין מיקום نص العنصر النائب؛ نص العنصر النائب؛ نص العنصر النائب Texto de espaço reservado; texto de espaço reservado; texto de espaço reservado; texto de espaço reservado 預留位置文字;預留位置文字;預留位置文字;預留位置文字 占位符文本;占位符文本;占位符文本;占位符文本 플레이스 홀더 텍스트, 플레이스 홀더 텍스트, 플레이스 홀더 텍스트, 플레이스 홀더 텍스트