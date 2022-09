Lauren Manoogian

Taupe Buckle Oxfords

$445.00

Buy Now Review It

At SSENSE

Handcrafted suede oxfords in taupe. · Adjustable pin-buckle strap at vamp · Hammered bronze hardware · Buffed leather lining · Crepe rubber sole · Platform: H1 in · Heel: H1.5 in Supplier color: Chalk