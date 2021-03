The Inkey List

Symbright Moisturizer

Un rêve devenu réalité pour les peaux ternes, l'hydratant Symbright de THE INKEY LIST exploite un cocktail d'ingrédients éclaircissants et hydratants qui favorisent un teint plus uniforme (et plus éclatant !). Cette crème soyeuse peut être utilisée de jour comme de nuit pour reconstituer rapidement vos niveaux d'hydratation et illuminer votre peau. Au cœur de la formule se trouve 0,5 % de Symbright® - un complexe formé de sauge sclarée fermentée - qui agit pour éclaircir et consolider votre teint, en atténuant les taches brunes au fil du temps. Il est associé à 2 % d'extrait de prune de kakadu (un fruit dont la teneur en vitamine C est 100 fois supérieure à celle d'une orange) pour renforcer la luminosité et donner un éclat naturel. La touche finale est le complexe d'algues rouges à 1 % qui assure une hydratation optimale pour révéler une peau douce au toucher et rosée !