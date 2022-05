Steve Madden

Sway Heeled Slide Sandal

$89.99 $49.97

Buy Now Review It

At Nordstrom Rack

Size Info True to size. Details & Care A twist vamp adds subtle texture to this minimalistic heeled slide sandal. 3" heel Open toe with square toe bed Twist vamp Slip-on Block heel Manmade upper and sole Imported Item #7101184