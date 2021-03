L'Oreal Paris

Super Liner Tattoo Signature

€12.90

Buy Now Review It

At L'Oreal Paris

COLLECTION CAROLINE RECEVEUR TERRE D'OR ROSE LE 1ER* LINER WATERPROOF EFFET TATOUAGE est l’alliance parfaite entre une pointe feutre haute précision et une formule waterproof tenue 24h** enrichie en pigments noirs. Une application ultra-facile : en un seul geste, le liner glisse sur la paupière pour dessiner un trait effet tatouage net, ultra-fin et plus noir que noir. Résultat : Il ne coule pas, ne file pas et ne transfère pas sur la paupière supérieure. A tout moment de la journée, comme un tatouage, le trait de liner est parfait comme s'il venait juste d'être appliqué! Convient aux peaux sensibles. TESTÉ SOUS CONTRÔLE OPHTALMOLOGIQUE *de L'Oréal Paris, **Auto-évaluation sur 100 femmes