Skip navigation!
DISCOVER
WATCH
SHOP
+MORE
United States
Switch To
United Kingdom
Germany
France
Canada
Australia
Search
Products from
Shop
Jewelry
Earrings
promoted
A New Day
Stud And Ball Hoop Trio Earrings – A New Day™
$7.99
Buy Now
Review It
At Target
Stud and Ball Hoop Trio Earrings - A New Day™
Need a few alternatives?
promoted
Universal Thread
Bead And Twister Hoop Earrings - Universal Thread™
BUY
$7.99
Target
promoted
A New Day
Stud And Ball Hoop Trio Earrings - A New Day™
BUY
$7.99
Target
promoted
A New Day
Huggie Charm And Stud Hoop Trio Earrings- A New Day™ Gold
BUY
$7.99
Target
promoted
A New Day
Huggie Charm And Stud Hoop Trio Earrings- A New Day™ Gold
BUY
$7.99
Target
More from A New Day
promoted
A New Day
Women's Long Sleeve Ribbed Knit Sweater Dress - A New D
BUY
$29.99
Target
promoted
A New Day
Women's Ema Square Toe Heels - A New Day™
BUY
$29.99
Target
promoted
A New Day
Women's Long Sleeve Supima T-shirt - A New Day™
BUY
$10.00
Target
promoted
A New Day
Multi Row Layered Chain Linked Necklace - A New Day™
BUY
$16.99
Target
More from Earrings
promoted
Universal Thread
Bead And Twister Hoop Earrings - Universal Thread™
BUY
$7.99
Target
promoted
A New Day
Stud And Ball Hoop Trio Earrings - A New Day™
BUY
$7.99
Target
promoted
A New Day
Huggie Charm And Stud Hoop Trio Earrings- A New Day™ Gold
BUY
$7.99
Target
promoted
A New Day
Huggie Charm And Stud Hoop Trio Earrings- A New Day™ Gold
BUY
$7.99
Target
Discover
R29 Stories & News
Watch
R29 Original Series & Films
Shop
R29's Most Wanted