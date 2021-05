Zara

Stiletto Demi-matte Lipstick – Auffüllbar

At Zara

Sharp color, soft touch. Die leichte Formulierung wirkt wie ein Serum und bietet ein hochpigmentiertes, angenehmes Finish. Dieser semi-matte Lippenstift enthält Vitamin E und eine spezielle Mischung aus Wachsen und Pudern, die die Leuchtkraft verstärken. Für eine optimale, strahlende Abdeckung. ANWENDUNG 1. Sanft beginnen: Peelen Sie Ihre Lippen und tragen Sie danach ein feuchtigkeitsspendendes Balsam auf. 2. Tragen Sie Ihre Lieblingsfarbe auf. Wenn Sie ein intensiveres Finish wünschen, tragen Sie eine zweite Schicht auf. Wenn Sie einen dezenteren Look bevorzugen, verwischen Sie es vorsichtig mit dem Finger oder einem Tuch. „Für definierte Lippen mit natürlichem Look verwenden Sie anstatt eines Lipliners einen Lippenpinsel. So erzielen Sie einen sanfteren Look.“— Diane Kendal Vegane Formel. Tierversuchsfrei.