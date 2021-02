Spotlight Oral Care

Beschreibung Ein Zahnweiß-Set für 14 Tage mit Zahnaufhellungs-Streifen und einer aufhellenden Zahnpasta in Normalgröße. Du möchtest deine Zähne sicher und bequem von zu Hause aus aufhellen? Da haben wir was für dich: das Spotlight Oral Care Zahnweiß-Set. Dieses praktische Set wurde von Zahnärzten entwickelt und beinhaltet alles für eine Zahlaufhellung in nur einer Stunde pro Tag. Es entfernt hartnäckige Verfärbungen auf den Zähnen langfristig und sorgt für ein strahlenderes, weißeres Lächeln. Die Streifen sind mit Wasserstoffperoxid formuliert. Deren zahnaufhellende Wirkung ist klinisch nachgewiesen. Das Set umfasst auch eine Spotlight Oral Care aufhellende Zahnpasta in Normalgröße, um den aufhellenden Effekt der Zahnaufhellungs-Streifen langfristig beizubehalten. Vegan Tierversuchsfrei Hier sind die DIY-Behandlungen, die du zu Hause ausprobieren kannst – Mehr erfährst du hier. Das Set enthält: 14 Paar Zahnaufhellungs-Streifen (einer für die obere und einer für die untere Zahnreihe) Eine Spotlight Oral Care aufhellende Zahnpasta, 100 ml in Normalgröße Mehr anzeigen Inhaltsstoffe Whitening Strips - PVP, Hydroxypropyl Methylcellulose, Glycerin, Aqua, Alcohol, EDTA, Stevioside, Sodium Chlorite, D, L-Menthol, Hydrogen Peroxide. Toothpaste for Whitening Teeth - Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Pentasodium Triphosphate, Sodium Bicarbonate, Cocamidopropyl Betaine, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Monofluorophosphate, Sodium Saccharin, Hydrogen Peroxide. Gebrauchsanweisung Packung öffnen und zwei Streifen herausnehmen: einen für die obere und einen für die untere Zahnreihe. Zähne mit einem Kosmetiktuch trockentupfen. Den kleinen Streifen als erstes von der Folie lösen und auf die untere Zahnreihe geben. Bei Bedarf über die Zähne falten. Dann den längeren Streifen ablösen und auf die obere Zahnreihe geben. Streifen 1 Stunden lang einwirken lassen. Streifen abnehmen und entsorgen. Überschüssiges Gel abspülen. Zwei Wochen lang jeden Tag wiederholen. Für noch bessere Ergebnisse zusätzlich noch die aufhellende Zahnpasta verwenden. Lieferung