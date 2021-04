Freck Beauty

So Jelly Cactus

€27.50

Buy Now Review It

At Beauty Bay

Description Une gelée pour les yeux puissante et nourrissante. Associant plusieurs ingrédients riches en nutriments et en vitamines, la gelée pour les yeux au cactus avec collagène végétal So Jelly est idéale pour entretenir un teint jeune et éclatant. Cette formule ultra-hydratante lisse la zone sous les yeux, améliore la luminosité de la peau, réduit l’apparition de cernes et éloigne les lignes et les rides. Rendez service à votre futur vous-même. Huile de pépins de figue de Barbarie – Contribue à éclairer les hyperpigmentations comme les taches sombres et les cernes. Extrait de fleur de cactus – Garde la peau hydratée et agit comme barrière contre les signes précoces de vieillissement. Huile d’olive – Contient des acides gras essentiels pour cibler les peaux sèches. Végan Non testé sur les animaux Une des meilleures crèmes pour les yeux pour réduire les poches - en savoir plus ici En savoir plus Ingrédients Water/ Aqua/ Eau, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Polyisoprene, Ceteareth-6 Olivate, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Opuntia Ficus-Indica (Prickly Pear) Seed Oil, Cereus Grandiflorus (Cactus) Flower Extract, Ascophyllum Nodosum (Kelp) Extract, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract, Hydrogenated Olive Oil, Asparagopsis Armata Extract, Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin, Potassium Hydroxide, Sorbitol, Phenoxyethanol, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Potassium Sorbate, Fragrance/Parfum. Utilisation Appliquez délicatement sous les yeux et sur les pattes d’oie. Pour de meilleurs résultats, appliquez deux fois par jour. Livraison