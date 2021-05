Paula's Choice

Skin Perfecting 2% Bha Liquid Exfoliant

€11.50

Buy Now Review It

At Cult Beauty

Lorsque l'éruption cutanée frappe, cet exfoliant liquide 2 % BHA de PAULA'S CHOICE est un élément essentiel de votre arsenal de soins de la peau. Idéal pour les peaux sujettes aux imperfections, grasses ou mixtes, cette formule non abrasive contient de l'acide salicylique BHA qui élimine les cellules mortes à la surface de la peau et dans les pores. Associé à ses propriétés anti-inflammatoires, il contribue à réduire les imperfections et les points noirs pour un teint plus clair (hourra !). En aidant l'acide salicylique dans sa mission d'élimination des imperfections, le méthylpropanediol améliore l'absorption afin que vous puissiez profiter au maximum de chaque ingrédient, tout en augmentant les niveaux d'hydratation, et l'extrait de thé vert fournit une dose importante d'antioxydants pour apaiser et protéger. Avec une consistance fluide semblable à celle d'un toner, la formule pénètre facilement dans la peau et est disponible en format complet (118 ml) et en format voyage (30 ml) pour que vous ne soyez jamais sans...