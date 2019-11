Calpak

Silk Travel Set

$95.00

Buy Now Review It

At Calpak

WEIGHT | 1.3 lbs MATERIALS | Exterior: Silk | Pillow Interior: PU/Polyester | Eye Mask Interior: Cotton/Polyester | Clear Tote: PVC DIMENSIONS | Pillow: 11” x 11” x 4.25” | Eye Mask: 7.5” x 4” | Clear Tote: 15” x 12” x 4.5” Please note this item is final sale.