Topshop

Sheer Check Mini Skirt

$32.97 $18.54

Buy Now Review It

At Nordstrom Rack

Details & Care Sweet monochrome checks enliven this swingy mini trimmed with a flouncy ruffled hem. Topshop US sizes shown. Order size in parenthesis for best fit. Machine wash, line dry 89% polyester, 9% modal, 2% cotton 89% Polyester,9% Modal,2% Cotton. Item #6105505