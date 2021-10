The Body Shop

Share Love & Joy Ultimate Adventskalender

€139.00

Mit unserem Share Love & Joy Ultimate Adventskalender wird es noch viel spannender und schöner, die Tage bis Weihnachten zu zählen. Unser neuer Beauty Adventskalender ist nicht nur eine wunderschöne Pop-up Konstruktion, die Dich in unsere fröhliche Weihnachtswelt transportiert, er ist außerdem mit vielen kleinen Überraschungen gefüllt, die Dich während der Weihnachtszeit von Kopf bis Fuß verwöhnen. Wir möchten Dir natürlich noch nicht alles verraten, aber wir geben Dir ein paar Hinweise, was sich vielleicht darin verbirgt... Es könnte sein, dass Du unsere reinigende Himalayan Charcoal und unfassbar erfrischende Chinese Ginseng Gesichtsmasken in Minigröße darin findest. Vielleicht haben wir auch unser Shea Shampoo & Conditioner in Originalgröße in einem oder zwei der Türchen versteckt, die sehr trockenes Haar verwöhnen und nähren. Eventuell verbirgt sich darin auch unser Drops of Youth™ Konzentrat, das Deiner Haut dabei hilft, sich geschmeidiger und mit Feuchtigkeit versorgt anzufühlen.