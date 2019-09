Pen 15 Club

Set Of 4 Seinfeld Prayer Candles

$49.99

Buy Now Review It

Set of 4 Seinfeld Celebrity Prayer Candles - Jerry Seinfeld, Elaine Benes, George Costanza and Cosmo Kramer. Perfect Festivus gift for the hardcore Seinfeld fan. White wax. Hand made high quality gloss label. 8 inches tall. Burns 100 hours.