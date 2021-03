001 Skincare

Sérum Alpha-glow 3 En 1

€40.25

At Current Body

L'avis de CurrentBody Ce sérum va transformer votre peau en un rien de temps! Infusé avec un total de 9 principes actifs, le sérum de la marque 001 délivre une hydratation incomparable et protège la peau face aux agressions extérieures. L'acide Salicylique stimule la production de collagène et augmente l'élasticité de la peau. Résultat? Un teint radieux et adieu l’hyper-pigmentation et les taches! Ce produit 3 en 1 peut être utilisé sous forme de sérum, de base de maquillage ou de masque: Sérum: Utilisez le matin et soir après avoir nettoyé votre peau et appliqué un tonique Base de maquillage: Appliquez une couche fine avant d'appliquer le fond de teint pour lisser la peau Masque: Après avoir appliqué votre routine soin normale, appliquez le produit généreusement sur l'ensemble du visage. Laissez le poser toute la nuit et réveillez vous avec un visage ultra nourri. À l'intérieur 001 Skincare London Alpha-Glow Flash Facial 15ml