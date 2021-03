GHD

Sèche-cheveux Professionnel Helios™ Noir

LA COMMANDE EN LIGNE RESTE ACCESSIBLE AVEC LIVRAISON À DOMICILE. Découvrez ghd helios™, la dernière innovation ghd développée par notre équipe d'experts composée de physiciens, ingénieurs et coiffeurs professionnels. Optez pour ce bijou de technologie pour un contrôle absolu du coiffage et 30% de brillance en plus*. Avec le sèche-cheveux ghd helios™ noir mat, obtenez un brushing parfaitement lisse en un temps record et passez plus de temps à conquérir le monde. Ce sèche-cheveux de qualité professionnelle est doté de la technologie Aeroprecis™ qui, grâce à son moteur Brushless robuste, crée un flux d'air puissant de 120km/h. Concentré dans l'aérodynamique interne du sèche-cheveux, ce flux d'air précis vous assure contrôle du coiffage et rapidité. L'embout concentrateur d'air sur-mesure offre un flux d'air tout en précision et des résultats plus doux, selon 9 personnes sur 10*. Léger et avec un poids mieux réparti pour gagner en confort de coiffage, le design de ghd helios™ vous offre encore plus de maniabilité afin d'obtenir des résultats de qualité professionnelle. Passez au brushing haut de gamme avec ghd helios™. *vs cheveux séchés à l'air libre