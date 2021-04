Briogeo

Scalp Revival Charcoal + Tea Tree Cooling Hydration

€34.00

Buy Now Review It

At Cult Beauty

Grâce à son mélange rafraîchissant d'huiles d'arbre à thé, de menthe poivrée et de menthe verte, qui revigore et apaise instantanément le cuir chevelu squameux, le masque exclusif Charcoal + Tea Tree Cooling Hydration Scalp Mask est parfait pour rendre votre tête "zen" lorsqu'elle est en colère. La dermatite du cuir chevelu (comme l'eczéma) est une affection courante, très frustrante mais tout aussi facile à traiter avec des solutions maison et des extraits naturels. Des études ont montré que l'huile d'arbre à thé et l'aloès sont excellents pour rééquilibrer, calmer et nourrir (deux composants clés de ce masque indispensable), tandis que le charbon de bois binchotan détoxifie les cheveux, les racines et le cuir chevelu en absorbant l'accumulation quotidienne qui entraîne un déséquilibre. Ajoutez à cela de l'acide hyaluronique et un mélange d'huiles de menthe rafraîchissantes, et vous obtenez une solution à 360˚ pour réconforter et diminuer rapidement la " démangeaison " tout en réduisant le risque d'une future apparition. Vous entendrez pratiquement votre tête pousser un énorme soupir de soulagement...