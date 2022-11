Satisfyer

Satisfyer ‘pro 2’

DAMIT DU BESCHEID WEISST. BESCHREIBUNG: Deine Wünsche wurden erhört - der verbesserte Satisfyer Pro 2 ist da, mit atemberaubenden Neuerungen! Stiftung Warentest Note 1,6 Der Satisfyer Pro 2 ist der beste Druckwellenvibrator unter allen getesteten Vibratoren im aktuellen Materialtest (“test“ 02/2019) der Stiftung Warentest. Mit einer Gesamtnote von 1,6 (“gut“) ist er zudem der beste getestete Auflegevibrator im Materialtest - weltweit bereits millionenfach verkauft! Bester Orgasmus-Garantie – oder Geld zurückMit diesem Druckwellenvibrator wirst Du Deinen besten Orgasmus erleben! Wir sind uns so sicher, dass wir Dir versprechen: Sollte Dein Höhepunkt mit dem Pro 2 nicht der beste sein, den Du je erlebt hast, erstatten wir Dir den vollen Kaufpreis zurück. Sende das Produkt dafür einfach innerhalb von 14 Tagen an uns zurück und erhalte Dein Geld zurück. Neuer ist immer besser!Die spektakuläre Technik des beliebten Zauberstabs hat sich bereits bewährt: Ein prickelnder Unterdruck gepaart mit spannungsvollen Pulsationen stimuliert die Klitoris berührungslos und auf bisher ungeahnte Weise - sag Hallo zu explosionsartigen Höhepunkten! Das neue Button-Design ebnet Dir den Weg zu einer ganzen Reihe von Orgasmen: Der Satisfyer Pro 2 ist mit einem +/- Knopf ausgestattet, mit dem Du die Intensität je nach aktuellem Bedarf herauf- oder herunterregeln kannst. Das Licht der Buttons ist weniger hell als beim Vorgänger und damit weniger auffällig. Der Auflegekopf aus medizinischem Silikon wurde ebenfalls optimiert: Er ist jetzt weiter und größer, sodass er Deine Klitoris noch besser umschließt und Dich alles andere vergessen lässt, während er Dich mit 11 spannenden Stufen von zärtlich bis intensiv stimuliert. Empfohlen von “freundin“:“Was für ein sensationelles Teil! Ich gebe es nie wieder her und habe es auch meinen Freundinnen empfohlen, das Teil ist haptisch und funktionell der Hammer!“ Empfohlen von “myself“:“Der Satisfyer Pro 2 ist ein echter Goldschatz! Das Toy ist nicht nur in aller Munde, sondern besonders auch in aller Höschen. Und das nicht ohne Grund: Der Klassiker lässt Frauenherzen schneller schlagen und bringt das Blut in Wallung. Mit diesem unvergleichlichen Lovetoy wird jeder Orgasmus ein unvergesslicher Orgasmus! Stärkerer Motor, leiserer SoundDas neue Modell ist wesentlich leiser als sein Vorgänger. Sobald der Auflegekopf Deine Klitoris umschlossen hat, hörst Du den Pro 2 kaum noch. Benutzt Du Deinen liebsten Freudenbringer in der Badewanne, musst Du Deine Ohren schon genau spitzen, um den Druckwellenvibrator noch zu hören - dank wasserdichter (IPX7) (IPX7) Verarbeitung für den Satisyfer Pro 2 kein Problem! Beim edlen Design bleibt er dem Vorgänger treu: Du darfst Dich an seinem zarten Roségold erfreuen, mit dem er die Frauenwelt begeistert. Die hochwertige Verarbeitung sieht nicht nur gut aus, sondern macht das Produkt auch hygienisch: Keinerlei Wasser, Gleitmittel oder andere Flüssigkeiten können in die Innenkammer des Gerätes gelangen. Aufgrund der Air Pulse Kammern ist der Satisfyer unter Umständen nicht geeignet für eine Klitoris, die durch Hormonbehandlungen vergrößert wurde - unsere Multitoys und Fingervibratoren bieten in diesem Fall die vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten und könnten interessant für Dich sein. Lieferumfang Auflegevibrator Satisfyer Pro 2 Magnetladekabel Noch mehr Lust durch Gleitmittel Verwende mit Deinem Satisfyer Pro 2 immer ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel, um Dein Erlebnis atemberaubend zu gestalten. Die Gleitmittel von Satisfyer sind speziell auf das Produkt abgestimmt und erhöhen den Abwechslungsfaktor noch mehr. Es gibt sie in den Varianten Klassik, Seidig und Wärmend. Material und PflegeDas medizinische Silikon, aus dem der in seiner Form optimierte Kopf besteht, schmiegt sich ergonomisch an und umschließt die Klitoris sehr sanft und passgenau. Für die Reinigung einfach den Aufsatz entfernen und mit Wasser und etwas Seife reinigen. Mit ein paar Sprühern desinfizierendem Toycleaner sorgst Du im Anschluss rundum für besonders gründliche Hygiene, am besten mit dem perfekt abgestimmten Desinfektionsspray. Der Satisfyer Pro 2 ist mit integrierten Akkus ausgestattet und ist somit umweltfreundlich wiederaufladbar. Das beiliegende USB-Magnetladekabel kann bei Bedarf durch einen handelsüblichen Netzstecker mit 5V ergänzt werden. Die Marke SatisfyerSatisfyer - viel mehr als eine deutsche Marke! Alles begann mit der berührungslosen Stimulation der Klitoris dank innovativer und patentierter Druckwellentechnologie - mittlerweile bereichert die weltweit führende Sexual Wellness Marke das Liebesleben von weit über 25.000.000 Millionen Frauen, Männern und Paaren in über 100 Ländern mit einem vielfältigen Produktsortiment sowie stets neuen Ideen und modernsten Technologien. Mit Qualitätsmerkmalen wie hochwertigem Silikon, 15 Jahren Garantie, wasserdichter (IPX7) Verarbeitung und leistungsstarken Motoren ist die deutsche Erfolgsmarke stets darauf bedacht, in ihren Produkten Technologie mit außergewöhnlichem Design zu verbinden. Alleine in den letzten 5 Jahren hat es Satisfyer wie keine andere Firma geschafft über 474 internationale Design-Awards zu gewinnen. Darunter gleich 70x den Red Dot und 16x den IF Design Award. Weiterlesen DETAILS: Artikel-Nr. 245260-015030TO Länge 165 mm Breite 13 mm Höhe 16 mm Material medizinisches Silikon, ABS Kunststoff Farbe rosegold Batterie 1x Akku