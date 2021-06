Loup Charmant

Robe Longue En Voile De Coton À Bretelles Nouées

€255.00

At Matches Fashion

La silhouette ample et le voile de coton biologique respirant confèrent une allure légère et nonchalante à cette robe longue verte signée Loup Charmant. Confectionnée aux États-Unis, elle présente de fines bretelles à nouer et une encolure à fronces féminines.