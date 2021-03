facetheory

Regenacalm 2 % Retinol Und Vitamin C Serum S1

Unser meistverkauftes Serum ist mit Retinolester (2 %), Hyaluronsäure und Extrakten aus Dill und Lakritze formuliert und zielt auf feine Linien, Falten, Flecken, Aknenarben, Rosacea und Hyperpigmentierung ab. Stabilisierter Retinolester regeneriert Kollagen. Dill regeneriert Elastin, um die Widerstandsfähigkeit der Haut zu verbessern und den Anzeichen von Hautalterung entgegenzuwirken. Lakritze beruhigt gestresste oder empfindliche Haut und gleicht einen fettigen und unreinen Teint aus. Vitamin C und Pflanzenextrakte enthalten starke Antioxidantien, die die Haut vor freien Radikalen schützen und Unebenheiten, Narben und dunkle Flecken bekämpfen. Frei von Parabenen, Silikonen, PEGs, SLS, SLES und Mineralölen. Vegan und frei von Tierversuchen. Hergestellt in Großbritannien. Du kannst es ohne weitere Produkte oder unter der Feuchtigkeitspflege deiner Wahl verwenden. Verwende dieses Produkt nicht, wenn du schwanger bist, eine Schwangerschaft planst oder gerade stillst. Wenn du lieber ein konzentrierteres Retinol-Serum verwenden möchtest, das aber sanft genug für empfindliche Haut ist, wäre vielleicht das Regenacalm Pro mit 3 % Retinol Liposomen die richtige Wahl für dich. Das Regenacalm 2 % Retinol und Vitamin C Serum S1 ist mit Retinol, Hyaluronsäure und Pflanzenextrakten formuliert. Sein Ziel: das Erscheinungsbild von Aknenarben, feinen Linien und Falten minimieren sowie Flecken, Rötungen und Hyperpigmentierung zu bekämpfen und dich gleichzeitig vor zukünftigen Schäden durch die Umwelt zu schützen.