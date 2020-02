Red Dot Boutique

Plus-size Pleather Peplum Top

$22.99

Buy Now Review It

Fun peplum layer below waist. Stretchy faux leather, comfortable fit. Measurements in Inches: Size 1X, Bust 42, Waist 36, Length 25. Size 2X, Bust 44, Waist 38, Length 25. Size 3X, Bust 46, Waist 40, Length 25. Fun peplum layer below waist. Mesh back. Stretchy faux leather, comfortable fit.