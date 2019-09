Rouje

Pantalon PIGALLE 130 € Le plus indémodable de nos jeans est aussi le plus flatteur. Avec sa coupe droite, il pourrait presque être vintage. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Comme la plupart de nos jeans, il est en matière un peu rigide, qui s'assouplit avec le temps pour épouser vos formes. Philippine fait 1m74 et porte une taille 24. Comment l'assortir ? Il sera parfait avec une paire de baskets et une marinière un peu oversize. C'est aussi le meilleur ami du trench. Oh, et il va très bien avec une chemise fluide. Philippine porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 06-Sophie et 07-Laura. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Jean droit taille haute. Matière rigide qui s'assouplit avec le temps. Broderie "R" sur la poche arrière gauche. Denim brut 100% coton. Pigalle passe en machine à 40°C et supporte un séchage à 60°C maximum. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours