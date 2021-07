Avène

Physiolift Jour Emulsion Lissante

AVENE Physiolift Jour Emulsion lissante Peaux normales a mixtes Hypoallergénique Non comédogène 30ml Émulsion à la fois lissante et hydratante, le soin de jour Physiolift, convient aux peaux normales à mixtes, et leur apporte souplesse et douceur. Sa haute tolérance a aussi été testée avec succès sur les peaux les plus fragiles. D'une texture légère au parfum délicat qui pénètre bien pour un effet seconde peau, cette émulsion combat les signes de l'âge en retendant la peau, atténuant ainsi les rides déjà installées. Le teint est sublimé et les traits reposés. La formule de Physiolift jour émulsion lissante, en plus d'être enrichie en eau thermale d'Avène, apaisante et anti-irritante, contient cinq actifs fondamentaux : - l'AscofillineTM : recharge la peau en collagène - les Mono-Oligomères d'Acide Hyaluronique : comblent les rides et repulpent la peau - le Pré-tocophéryl, anti-oxydant : protège la peau des effets du vieillissement - les micro-nacres : combattent les traits fatigués et la mauvaise mine en illuminant le teint - les agents soft-focus ou effet flou : rendent les rides moins visibles