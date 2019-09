Revlon

Photoready Primer, Shadow And Sparkle

C$12.99

Buy Now Review It

At Shoppers Drug Mart

PRIMER INGREDIENTS: mica, calcium aluminum borosilicate, microcrystalline cellulose, synthetic fluorphlogopite, caprylic/capric triglyceride, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, calcium sodium borosilicate, diisostearyl malate, dimethicone, phenyl trimethicone, silica, dimethicone crosspolymer, VP/hexadecene copolymer, hydrogen dimethicone, sodium dehydroacetate, tocopheryl acetate, ethylhexyglycerin, caprylyl glycol MAY CONTAIN [+/-: mica, titanium dioxide (CI 77891)*, iron oxides (CI 77491, 77492, 77499), aluminum powder (CI 77000), ferric ferrocyanide (CI 77510), blue 1 lake (CI 42090), carmine (CI 75470), tin oxide (CI 77861). 23432, SHADOW INGREDIENTS: mica, calcium aluminum borosilicate, talc, synthetic fluorphlogopite, carpylic/capric triglyceride, polyethylene terephthalate, dimethicone, nylon-12, silica, magnesium stearate, boron nitride, isostearyl alcohol, acrylates copolymer, paraffinum liquidum (mineral oil), calcium sodium borosilicate, methicone, cera microcristallina (microcrystalline wax), parrafin, sorbitan isostearate, tocopheryl acetate, sodium dehydroacetate, ethylhexyglycerin, caprylyl glycol MAY CONTAIN [+/-: mica, titanium dioxide (CI 77891)*, iron oxides (CI 77491, 77492, 77499), blue 1 lake (CI 42090), manganese violet (CI 77742), ultramarines (CI 77007), chromium hydroxide green (CI 77289), chromium oxide greens (CI 77288), carmine (CI 75470), ferric ferrocyanide (CI 77510), red 40 (CI 16035), yellow 5 lake (CI 19140), tin oxide (CI 77861). 23435, *Bound