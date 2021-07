Philips

Philips Bri956/00 Lumea Prestige Epilateur À Lumière Pulsée

€549.99

Jusqu’à 92% de réduction de la pilosité après 3 séances. Mesuré sur les jambes post 3ème séance N=47 4 embouts adaptés aux types de poils/peaux par zone : corps, visage, aisselles et maillot Le capteur SmartSkin vous recommande le réglage d’intensité le plus adapté à votre teint de peau Lampe quartz longue durée de vie : 250 000 flashs, >500 utilisations sur le corps complet Fonctionne sans fil et également sur secteur, pour une liberté de mouvement absolue