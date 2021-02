Elemis

Peptide4 Thousand Flower Masque

€11.00

Buy Now Review It

At La Redoute

Découvrez votre peau la plus radieuse de tous les temps avec ELEMIS Peptide4 Thousand Flower Masque riche en minéraux, formulé avec du Peptide? qui synchronise la peau et qui est alimenté par des milliers de fleurs tombées. Le secret est dans le sol. Ce masque moussant velouté contient de la tourbe nordique, riche de minéraux, de vitamines et d'antioxydants, développée au cours de milliers d'années, afin d'améliorer l'éclat de la peau et de revitaliser les peaux ternes et ternes. Formulé avec un complexe de saule composé de bourgeons de saules blancs et violets originaires du Royaume-Uni et d'écorce de saule noir des États-Unis. Le complexe de saule exfolie en douceur les cellules mortes de la peau, favorisant ainsi un teint et une texture de peau plus lisse et uniforme. L'argile noire brésilienne purifie et adoucit la peau. En raison de la couleur naturelle de la tourbe nordique, prenez soin des tissus légers. Le manque de sommeil perturbe les processus naturels de récupération de la peau, conduisant à un teint terne et déshydraté. Propulsé par la chimie de Peptide4 qui synchronise la peau et par des milliers de fleurs, ce masque aide à restaurer l'hydratation essentielle et les antioxydants nécessaires à une peau d'apparence saine. Formulé pour tous les types de peau.