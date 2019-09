Rouje

Robe PALOMA 175 € C'est la robe des marchés du dimanche et des rosés en terrasse pour regarder les petits vieux qui jouent à la pétanque. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Une couple simple, facile à porter, près du corps. Philippine fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Un panier, des espadrilles et voilà : il en faut peu à la Paloma pour se faire remarquer. Philippine porte le Rouje de Paris en teinte 04 - Emilie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Robe midi à motif fleuri. Manches marquées qui équilibrent la silhouette, taille cintrée, col chemisier et rangée de boutons du décolleté à l'ourlet. 98% polyester, 2% élasthanne. Paloma se lave en machine à 30°C et n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours