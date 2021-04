Nuxe

Organic Glow Rich Moisturising Cream With Citrus Cells

€41.50

Complément décadent de la toute nouvelle ligne bio de Nuxe, cette crème hydratante riche en éclat aux cellules d'agrumes inonde votre peau de nutriments et d'une vague d'hydratation qui dure jusqu'à 24 heures, pour que votre peau soit souple et confortable toute la journée. Fabriquée à partir de 99% d'ingrédients d'origine naturelle (dont 70% sont issus de l'agriculture biologique), cette pommade hydratante nourrit votre peau et augmente considérablement son éclat naturel - il suffit de la masser pour qu'elle rayonne ! La formule veloutée, parfumée aux agrumes, convient aux peaux normales et sèches grâce à son infusion de cellules d'agrumes hydratantes et d'huiles végétales biologiques riches (argan, macadamia et abricot) qui hydratent durablement votre peau pour un fini doux au toucher.