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Décor
Anna Nina
Olympia Glass Candle Holder
£19.53
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At Anna Nina
The Olympia Glass Candle Holder in pink works best when all the gods are there beside it. Let the games begin! Height: 23 cm Diameter candle stick: 2 cm Made in Egypt
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