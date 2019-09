Rouje

At Rouje

Boléro NONO 150 € On adore ses teintes bonbon et sa matière duveteuse. Glissez-le dans votre sac avant de sortir. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Ce qu'on préfère dans sa coupe ? Ses manches bouffantes et sa taille ajustée, qui se marie si bien à un jean taille haute. Renata fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Jeanne le porte pour réchauffer sa robe Linette. Remarquable. Renata porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 03-Camille et 08-Nathalie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Cardigan duveteux en mohair. Manches bouffantes. Trois boutons sur le devant. Coupe courte façon boléro. 82% mohair 16% polyamide 2% élasthanne. Nono se lave à la main et n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours