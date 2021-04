Percy & Reed

No Oil Oil For Fine Hair

Percy & Reed Smoothed, Sealed & Sensational No Oil For Fine Hair est une merveilleuse huile multitâche et une véritable innovation capillaire. Elle nourrit et répare les cheveux, donnant des mèches lisses, lisses et soyeuses tout en ajoutant du volume. Que demander de plus ? Appliquez la formule ultralégère à base d'eau sur les racines et sur les longueurs des cheveux pour leur donner du volume sans créer d'accumulation ni les rendre gras. La formule conditionne et réhydrate instantanément, améliorant l'état des cheveux et créant une brillance miroir, tandis que les ingrédients volumisants donnent du corps et de la tenue, renforçant la résistance des cheveux aux frisottis et à l'humidité. Parfait pour les cheveux fins et plats qui manquent de volume, et pour les cheveux fins à moyens de toute longueur.