Tom Ford

Neroli Portofino Acqua Eau De Toilette

$140.00

Buy Now Review It

At Ulta Beauty

Details Tom Ford NEROLI PORTOFINO ACQUA captures the lemon and bergamot-scented breezes of Portofino - a fresher expression of the original Neroli Portofino perfume. Fragrance Family FRESH Scent Type FRESH CITRUS AND FRUITS Key Notes TUNISIAN NEROLI ITALIAN BERGAMOT SICILIAN LEMON