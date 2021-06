Uncommon Goods

Natural Beard Care Set

$29.00

Buy Now Review It

At Uncommon Goods

Measurements Box: 6" L x 6" W x 4" H Ingredients Natural Beard Oil Simmondsia chinensis (Jojoba) Oil, Vitis vinifera (Grapeseed) Oil, Ricinus communis (Castor) Oil, Argania spinose (Argan Oil), Prunus dulcis (Sweet Almond) Oil, Mexicana schiede (Texas Cedarwood) Oil, Lavendula angustifolia (Lavender) Oil, Anthemis nobilis (Chamomile) Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Oil Natural Beard Conditioner Vitellaria paradoxa (Unrefined Shea) Butter, Attalea speciose (Babassu) Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Vitis vinifera (Grapeseed) Oil, Anthemis nobilis (Chamomile) Oil, Lavendula angustifolia (Lavender) Oil, Mexicana schiede (Texas Cedarwood) Oil Notes Set Includes: - Natural Beard Oil, 2 oz. - Natural Beard Conditioner, 4 oz. Item ID 53093 Still haven't found the details you're looking for? Check out our Product Q&A!