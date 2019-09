Mykita

Mykita Mykita X Martine Rose Kitt New Lime Sunglasses

£437.00

Buy Now Review It

At Farfetch

Green carbon fiber Mykita x Martine Rose Kitt New Lime sunglasses from Mykita. This item comes with a protective case. This item is unisex. Designer colour: 371 DARK GREY SOLID GREEN Designer Style ID: KITTNEWLIME Farfetch ID: 13031776