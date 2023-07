VENN

Moisture-balance All-in-one Face Cleanser

Beschreibung Der Moisture-Balance All-In-One Face Cleanser ist eine schaumfreie Multi-Tasking-Gesichtsreinigung mit niedrigem pH-Wert (5,0~6,0; ähnlich dem natürlichen pH-Wert der Haut), der in einem einfachen Reinigungsschritt die Haut von Umweltschmutz befreit, Make-up entfernt und sanft peelt. Frei von Tensiden und angereichert mit Feuchtigkeitsspendern, wird die Haut geschmeidig, weich und hydratisiert. 96,8% der Formel sind natürlichen Ursprungs, und 82% sind bioaktiv, unterstützt durch die Vitamine B3 und B5 und Antioxidantien, einschließlich Centella Asiatica (Cica)-Blattextrakt, Ellagsäure und Grüntee-Katechine. Es enthält PHA, Xylit und Fruchtenzyme (Papain und Bromelain), um die Haut leicht zu peelen und ebenmäßiger wirken zu lassen. Besonderheiten • Entfernt das Make-up, reinigt die Haut (einschließlich Poren und Falten) tiefenwirksam und peelt sanft, wobei die Haut hydratisiert und weich bleibt. • Klinisch getestet, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, Make-up zu entfernen, die Haut tiefenwirksam zu reinigen und zu exfolieren. Anwendung • Auf die trockene Haut in sanften, kreisenden Bewegungen auftragen, um Schmutz, Fett und Make-up von der Hautoberfläche zu lösen. • Mit etwas Wasser emulgieren und weiter einmassieren. • Mit warmem Wasser abspülen. Inhaltsstoffe Chamomilla Recutita Flower Water, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Centella Asiatica Leaf Extract, Polyglycerin-3, Water, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ethylhexyl Palmitate, Gluconolactone, 1,2-Hexanediol, Arginine, Niacinamide, Panthenol, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Paeonia Suffruticosa Root Extract, Actinidia Chinensis Seed Oil, Butylene Glycol, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Mannitol, Camellia Sinensis Leaf Water, Xylitol, Diospyros Kaki Leaf Extract, Vitis Vinifera Fruit Extract, Urtica Dioica Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Coffea Arabica Seed Extract, Carthamus Tinctorius Flower Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Castanea Crenata Shell Extract, Zanthoxylum Piperitum Fruit Extract, Glucose, Papain, Bromelain, Ellagic Acid, Camellia Sinensis Catechins, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Cyclodextrin Was ist Clean Beauty? Wir glauben nicht, dass CLEAN-Produkte ein Muss oder die Antwort auf jedes Hautpflegeproblem sind. Wir möchten aber allen, denen es wichtig ist auf bestimmte Inhaltsstoffe zu verzichten, eine schnelle Orientierungshilfe bieten. Unser Clean Beauty Konzept definiert sich vor allem über die Inhaltsstoffe, die Sie nicht in den Produkten mit dem CLEAN-Icon finden werden: BHA (Butyliertes Hydroxyanisol), BHT (Butyliertes Hydroxytoluol), Chemische Sonnenschutzmittel, EDTA, Ethanolamine, ethoxylierte Inhaltsstoffe (Ceteareth-20, Emulgierwachs, PEGS, Polysorbate-20, Polysorbate-40, Steareth-20, Sulfate), Formaldehyd, Methylchloroisothiazolinon und Methylisothiazolinon, Methylcellulose oder 2-Methoxyethanol, Nitro- und Polyzyklischer Moschus, Parabene, Petrolatum und Paraffin, Phthalate, Resorcin, Silikone, Tierische Nebenprodukte (mit Ausnahme von Lanolin und Bienenwachs), Toluol, Triclosan und Triclocarban. Mit diesem Icon sehen Sie auf einem Blick, welche Produkte den Standard unseres CLEAN Guides erfüllen. Lesen Sie mehr in the STUDIO über THE NICHE CLEAN GUIDE!