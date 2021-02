Brandless

Mint Foot Cream

$7.00

Buy Now Review It

At Brandless

Our refreshingly minty cream smoothes heels & softens rough skin on toes & footpads. Contains moisturizing coconut oil. Made without parabens & phthalates. WEIGHT: 0.21 lbs INGREDIENTS: Water, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Polysorbate 20, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Menthol, Glycerin, Sodium Citrate, Doium Stearoyl Lactylate, Dimethicone, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Phenoxyethanol, Fragrance.