Rouje

Mimi Blouse

£111.85

Buy Now Review It

At Rouje

Blouse MIMI 130 € Avec ses volants qui épousent les hanches et son décoletté boutonné, la blouse Mimi s'invite sur les premières terrasses. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Coupe près du corps à volants, boutonnée sur le devant : rétro pile ce qu'il faut. Renata fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? C'est la meilleure amie parfaite pour un denim large et fluide comme notre Saint-Ouen : ou comment pique-niquer avec style. Renata porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 03-Camille et 08-Nathalie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Top imprimé tournesol. 3 boutons devant. Pinces poitrine froncées. Manches 3/4 à têtes froncées. Basque à volant. Col V. Fermeture par un zip sur le coté. Mimi se lave en machine à 30°C et n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours