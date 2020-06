Ravelry

Mega Lara Sweater

£6.00

ENGLISH Mega Lara Sweater is worked flat top down with shoulder shaping and intarsia. The sleeves have a little balloon feel and the back hem is longer. The sweater comes in eight sizes and two lengths and is knit with the very soft Gepard Puno that makes it possible to knit a light chunky sweater. For sizes and measurements see picture.I reccomend to print the charts on A3 in colours. DANSK Mega Lara Sweater er strikket frem og tilbage fra toppen og ned med intarsia og nakkeforhøjning. Ærmerne strikkes lige ned og har en lille balloneffekt, og Ribkanten på ryggen er længere end på forsiden. Sweateren kan strikkes i 8 størrelser og i to forskellige længder. Den strikkes i den meget bløde Gepard Puno, som gør det muligt at strikke en let chunky sweater. Se billede for mål og størrelser. Jeg anbefaler at printe diagrammerne på A3 og i farver. #sizeinclusive