"Me llamo Larissa, tengo veintidós años y me masturbé por primera vez a los veintiuno." Somos Larissa y Nazareth, dos amigas unidas por un pasado en el que no aceptábamos nuestra propia sexualidad. Con la intención de poner fin al gran tabú que hay con la masturbación femenina, creamos "Sola Me Gusto", proyecto en el que visibilizamos la sexualidad y el autoamor. Durante un año, hemos entrevistado a más de sesenta mujeres de todas partes del mundo para saber cómo afectan las culturas, edades, creencias y diversidad a la hora de explorarnos a nosotras mismas. "Sola Me Gusto" es una diaria (sí, en femenino, porque es como una mejor amiga a la que contamos nuestra parte más íntima) escrita por Larissa e ilustrada por Nazareth, en la que recogemos quince grandes historias de las mujeres que quisieron sentarse con nosotras a contarnos su experiencia. Si tienes esta diaria entre tus manos, déjate llevar y comienza con nosotras la aventura del goce y del autoamor. Solas nos gustamos, juntas luchamos.