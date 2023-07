The Ordinary

Matrixyl 10% + Ha

€10.50

Ein hochwirksames Anti-Aging-Serum speziell gegen feine Linien und Falten. Mit einer Kombination von zwei Generationen von Matrixyl - einem der leistungsstärksten Anti-Aging-Wirkstoffe - in einer hohen Konzentration von 10% sorgt dieses Serum für eine drastische Reduzierung von Linien und Falten, indem es die Kollagen- und Elastinproduktion anregt. Hyaluronsäure liefert zusätzlich Feuchtigkeit und transportiert die Formel effektiv bis tief unter die Hautoberfläche. Matrixyl 3000 – ein Peptid, das die Kollagen-Synthese und Regeneration der Haut unterstützt. Hyaluronsäure - speichert bis zum 1000fachen ihres Gewichts in Wasser. Was ist Matrixyl und wie wird es verwendet? Alles, was du wissen musst, erfährst du hier. Wir stellen die besten Produkte von The Ordinary für reife Haut vor – Weitere Infos findest du hier. Mehr anzeigen