Papaya Tropical

Massage & Wax Play Candle

$28.00

At Papaya Tropical

Artisanal Hand-Poured Candle Si el sexo tuviera un olor, ¿cuál sería? Para nosotras sería dulce y salado... Algo como nuestra nueva fragancia original de Papaya Tropical. Velas completamente artesanales, hechas a mano. A base de ceras naturales de coco y soya. Creada con el propósito de erotizar tu velada, aromatizando el espacio y utilizando la cera derretida para dar ricos masajes. Una fragancia diseñada exclusivamente para Papaya Tropical® por expertos "Perfume Master Nose". Tamaño de viaje que permite transportación fácil (5.5 oz). ¿Cómo aprovechar mejor tu vela? Una buena vela emite olor estando apagada, a esto se le conoce como "cold throw" o tirada fría. Evita quemar la vela cerca de lámparas, ventanas, abanicos y ventiladores. No coloques la vela en superficies de madera, a no ser que pongas debajo un protector resistente al calor. Una vez enciendas la vela, en breves minutos comenzará el "hot throw" o la tirada caliente. Espera 35 a 45 minutos, y cuando la cera de la superficie está completamente derretida (el "melting pool") ya puedes proceder a apagarla. No dejes quemar la vela más de una hora, sobrecalentarse puede ser fatal para la calidad del producto. Para apagar la vela, utiliza una campana o tapa de aluminio. No soples la vela, soplarla podría dañar la mecha, la cera y el perfume. Tampoco utilices tapas de madera u otro objeto flamable para apagar la vela. Una vez apagada, evita moverla hasta que la superficie vuelva a estar sólida. Si deseas utilizar la cera para dar un rico masaje, primero asegúrate de que la persona a recibirlo no es alérgica a los ingredientes (cera de soya y coco, con aceites perfumados). Para extraer el líquido de la cera derretida, utiliza una cuchada pequeña, espera a que la cera enfrie un poco y luego aplícala en la parte del cuerpo que desees. Esta vela es para piel experior, no para las zonas internas del cuerpo, ni los genitales. Cortar las puntas de las mechas antes de volverlas a quemar, ayudará a que la quemada sea pareja y limpia. Para esto puedes utilizar un "candle trimmer". Las velas son el mejor afrodisiaco visual y aromático, aprovecha esta vela para dejarle saber a tu pareja o a ti mismx que es hora de tener sexo.